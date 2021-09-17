Alev alan otomobil vatandaşların yardımıyla söndürüldü

Yangın, Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde park halindeki bir otomobilde çıktı. Otomobilin bagaj kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrası, çevredeki vatandaşlar seferber oldu.

Vatandaşlar başka araçlardan getirilen söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederken, yangın büyümeden söndürüldü.

Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde yangına müdahale anı görüntülenirken, yangında can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi otomobilde soğutma işlemi yaptı.

Halil Ulubey



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