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Alev alan otomobil vatandaşların yardımıyla söndürüldü

Alev alan otomobil vatandaşların yardımıyla söndürüldü
Alev alan otomobil vatandaşların yardımıyla söndürüldü

Kahramanmaraş’ta park halindeki bir otomobilden yükselen alevler vatandaşların yardımıyla büyümeden söndürüldü.

Alev alan otomobil vatandaşların yardımıyla söndürüldü - Tıkla İzle

Yangın, Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde park halindeki bir otomobilde çıktı. Otomobilin bagaj kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrası, çevredeki vatandaşlar seferber oldu.

Vatandaşlar başka araçlardan getirilen söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederken, yangın büyümeden söndürüldü.

Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde yangına müdahale anı görüntülenirken, yangında can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi otomobilde soğutma işlemi yaptı.

Halil Ulubey
 

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