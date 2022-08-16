Alev savaşçısı olabilmek için ter döktüler

124 itfaiye eri alımının yapılacağı Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine başvuran adayların KPSS puanına göre sıralama yapıldıktan sonra 593 aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrıldı.

Türkiye'nin dört bir köşesinden başvuru yapan adaylar arasında Mardin, Bitlis gibi illerden de sınava katılan adaylar itfaiye eri olabilmek için uygulamalı parkurda ter döktü. Yaklaşık bir ay sürmesi beklenen sınavlar sonunda 124 aday itfaiye eri olarak Muğla'da göreve başlayacak.

15- Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesinde uygulamalı sınav yapılacak. Uygulamalı parkur sınavında kadın ve erkekler lastik içinden geçme, slalom, denge aleti, yatay ve dikey merdiven tırmanma parkurunda yarıştı. Elektronik foto finiş ile adaylar parkuru ne kadar zamanda tamamladıklarını görebiliyor.

Uygulamalı sınavlarda adaylar itfaiye aracı ile sürüş teknikleri konusunda da sınava tabi tutulurken, sabah yapılan uygulamalı parkur sınavının ardından öğleden sonra da mülakata alınıyorlar. Uygulamalı sınav; parkur 50 puan üzerinden, araç kullanımı 20 puan üzerinden ve mesleki bilgi de 30 puan üzerinden olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden değerlendiriliyor. Uygulamalı sınavın yüzde 60'ı sınav puanına dahil ediliyor.

Sınava katılan adaylar parkurun yorucu fakat olması gereken bir parkur olduğunu belirterek, “Biraz zorladı bizi ama buna değer. İtfaiyecilik zor bir meslek. O nedenle parkurun zor olması ve yapabilmek çok önemli. Parkur vücudumuzun her alanını kullanmamız gereken bir parkur. İnşallah hak eden kazanır” dediler.

Bekir Tosun