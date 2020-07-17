İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alex Hamilton Galatasaray Doğa Sigorta'da

Alex Hamilton Galatasaray Doğa Sigorta'da
Alex Hamilton Galatasaray Doğa Sigorta'da

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı guard Alex Hamilton ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki guard Alex Hamilton ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 5 Ekim 1993'te dünyaya gelen Alex Hamilton, kariyerine Chipley Lisesi'nde başladı. Kolej tercihini Louisiana Tech'ten yana kullanan genç oyuncu Santa Cruz Warriors, Juventus Utena, Maccabi Rishon formaları giydi.

Rishon'daki ikinci sezonunda EuroCup'ta da mücadele eden 1.93'lük basketbolcu, geride bıraktığımız EuroCup sezonunun üçüncü hafta MVP'si seçildi. İsrail ekibiyle lig mücadelesine halen devam eden Hamilton, şu anda takımıyla play-off çeyrek final serisinde yer alıyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, transfer sonrası resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Alex Hamilton'a hoş geldin dileklerimizi iletir, formamızla başarılı ve sağlıklı bir sezon dilerken takımıyla devam eden play-off mücadelesinde de başarılar temenni ederiz."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.