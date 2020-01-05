Alexandra Ceylan EC Boxing Organizasyonu için çalışmalara başladı

EC Boxing faaliyetlerinde Erol Ceylan'a en büyük destekçisi her zaman eşi Alexandra Ceylan oluyor. Model ve dizayner olan güzel isim eşinin Türk pazarına girecek olmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi. Organizasyonlar başta olmak üzere Türkiye de açılacak ofis için Alexandra Ceylan da çalışmalar gerçekleştiriyor. Öyle ki ikili sık sık Türkiye'ye gelerek ofisin son aşamasını da gördü. Ayrıca yapılan son organizasyon Instagram da büyük ses getirdi. Hem güzel bir reklam olması nedeniyle hem de yeni Türk boksörler için iyi bir oluşum olduğu düşünülüyor. Yapılan etkileşim sayesinde EC Boxing ve güzel gece Instagram da birçok insan tarafından beğenildi.

Premier 25 Ekim'de Volkswagen Arena'da

Türkiye de olacak ofisin ne zaman açılacağı ve organizasyon tarzı da bir çok insan tarafından merak ediliyor. Bununla alakalı önemli bir açıklama geldi. Alexandra Ceylan açılış için 25 Ekim gecesini işaret etti. Muhabirler çok fazla detay almak istese de sürpriz gece hakkında şuanda çok fazla bilgi yok.

Ancak gelen ve sızan bilgilere göre 25 Ekim gecesinde Volkswagen Arena da yapılacak olan boks şöleninde bir çok isim yer alacak. EC Boxing patronu Erol Ceylan ise Türk pazarına girerek boksör olarak görev yapmak isteyen çok sayıda gence ulaşmak istediklerini duyurdu. 2020 yılı hem EC Boxing için hem de Türk boks pazarı için son derece hareketli bir yıl olacak.

25 Ekim gecesi 2 dünya şampiyonluk maçı olacak ve o gecede çeşitli sürprizler de olacak. Bununla alakalı açıklamalar yapan Erol Ceylan Türk boksörlerini gerçekten zor maçlar bekliyor. Umarım onlarda gereken başarıyı bir an önce yakalarlar ve başarılı olurlar.

