Ali Koç: “Bizim için kum saati dolmak üzere”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun dün resmi sitesinden yaptığı açıklamayla ilgili konuşan Ali Koç, “Dünkü değişikliğe pek anlam veremedim. Bu işten anlayan arkadaşlara da sordum, ‘Bu iş yürürlükte mi, yoksa çalışma aşamasında mı?' diye. Ama oyun oynarken kurallar değişebiliyor. Geçen sene sırf bir başkan için ‘Ceza alan stada giremez' kuralı değiştirildi. Şimdi tekrar eski haline getirildi. Bu değişiklikle ne hedefleniyor tam anlamış değiliz. Burada yayıncı kuruluşla 80 milyon Dolarlık sıkıntıdan tutun hukuk müşavirliğine kadar birçok konu var. Ortak kararımız bu konulara girmemekti bugün. Samimi görüşlerimizi verirken bu işler arasında bize ceza vermeye kalkarlarsa işin tadı kaçar. Burada kimseye hakaret ve saygısızlık yok” dedi.

“Bizim için kum saati dolmak üzere”

Bankalar Birliği'yle ilgili soruyu yanıtlayan Ali Koç, kendileri için bu konunun kapanmadığını belirterek, “Öyle bir lüksümüz yok. Muhtaç olan biziz. Destek almadan buraya nasıl geldik bilmiyoruz. UEFA'ya verdiğimiz taahhüt kapsamında bunu yapmak zorundayız. Şartlar, bu anlaşmanın ayıplamış konusunu ele almamızı sağlayabilir de biz de bu anlaşmayı yapabiliriz. Geçen Kulüpler Birliği toplantısına malum sebeplerden dolayı katılmadık. Ama FFP, harcama limitleri gibi konuların yeniden ele alınacağı konuşulmuş. Bence kulüpler olarak hem yapılandırma olsun, hem FFP olsun, en iyi şekilde nasıl yapılır bunu görüşmeliyiz. Bence bizim için kum saati dolmak üzere. Camianın ileri gelenlerini toplama ihtiyacımız var. Hem genel gidişatı paylaşmak hem de onların rehberliğine başvurmak istiyoruz. VAR konuşmalarının açıklanmasının artısı da var eksisi de var. Ama şu anda açıklanması fayda sağlayabilir. Mesela VAR Başhakemi kimdir, niye oradadır? VAR'ın doğru çalışması, orta sahadaki hakemle ilgili değil. VAR bir nimettir. Bizim ülkemizde kullanıldığından çok daha iyi kullanılabilir. Konuşmaların herkese açık olması suistimale neden olabilir ama bu kadar kısıtlı olması da suistimali artırıyor” açıklamasını yaptı.

“Hatalardan dolayı canı yanan var ama bunlardan faydalananlar da var”

Kendi döneminden önceki dönemlerle ilgili konuşmak istemediğini ifade eden Ali Koç, “Ben değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu sanırdım ama değişmeyen bir şey de Türk futbolunda adil rekabetin tesis edilmemesi. Er ya da geç Türkiye'de bu sağlanacak, belki biz görmeyeceğiz. Ümidimiz bunun mümkün olan en kısa sürede sağlanması. Kulüplerin canı yanıyor ama burada çok fark var. Bizim bu sene yaşadığımızı hiçbir kulüp yaşamadı. VAR teknolojisi olduğu için bu şekilde yaşanmaması gerektiğini söylüyorum. Ama hakem hatalarından fayda sağlayan kulüpler de oluyor. Canı yananları söylüyoruz ama bu hatalardan artı şekilde faydalananlar da var. Seyredin maçları görürsünüz. Keşke bu işin şeceresini tutan bazı spor adamlarımız olsa. Keşke bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşılsa. Hakem hatalarında canı yananlar oluyor, yanmayanlar oluyor. Sivasspor Başkanı Mecnun Bey de Kulüpler Birliği'nde bu işlerin konuşulduğunu söylüyor. Haklı serzenişleri var. Anladığım kadarıyla Kulüpler Birliği'nde de bu konuşuldu” diyerek sözlerini sürdürdü.

“Mustafa Cengiz'i karşılamayacağım”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i derbi maçta karşılayıp karşılamayacağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Ali Koç, “Ben şahsen kendisini karşılamayacağım ama bizi temsilen yönetim kurulundaki arkadaşlarımız karşılayacak. Muhakkak bekliyoruz kendilerini. Biz de oraya gidiyoruz. Bunun dışında diğer maçlarda nasıl hareket ediyorsak, bu maçta da farklı hareket edeceğimiz bir durum yok. Benim hiçbir başkanla fotoğraf çektirmekten imtina ettiğim bir durum yok. Kazanmaya ihtiyacı olan, kaybetmeye kredisi olmayan biziz. Maçı da Allah'ın izniyle alacağız. Galatasaray Yönetimi'ni de bekliyoruz. Bir derbi maç olacak ve son zamanlardaki derbiler gibi, sahadaki futbolcular konuşacak” ifadelerini kullandı. Son olarak 3 Temmuz döneminde kendilerine karşı videolarla algılar oluşturulduğunu söyleyen Ali Koç, “Müjdat Yetkiner konusundaki durum ortada, şaşırdığım bir durum değil. Nihat Bey için de fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ali Şen'e de mesajımı attım. Ama üzüldüğüm nokta 3 Temmuz zamanında da bu zamanda da camianın durduğu noktanın çok ötesinde, uzağında olması. Bize sistematik olarak saldıran bir grubun bir mecrasında, aramızda geçmeyen bir konuşmayı geçmiş gibi anlatmak beni üzdü, kendisine de bunu açık şekilde ifade ettim. Bunun dışında bir şey söylemek istemiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine nokta koydu.

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu