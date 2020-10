Ali Koç: "Mükemmele yakın bir iş çıkardık"

Fenerbahçe Kulübü, Emre Belözoğlu'nun yeni görevini düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. 1907 Tribünü'ndeki toplantıya Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ile Teknik Direktör Erol Bulut katıldı. Düzenlenen basın toplantısında Emre Belözoğlu'nun futbola başladığı yıllardan bu yana yer aldığı kulüplerden ve maçlardan görüntülerin yer aldığı bir video gösterimi yapıldı. Daha sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, imzanın farklı bir şekilde atılacağını dile getirdi. Emre Belözoğlu ile Ali Koç, arkasında ‘2020-21 sezonu Sportif Direktörü' olduğunun yer aldığı formayı imzaladı.

Başkan Ali Koç, törende yaptığı konuşmada, “Karşımızda Emre Belözoğlu var. Türk futbol tarihinin en önemli, en başarılı oyuncularından biri. Hangi takımda olduysa Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve yurt dışında dünyanın en önemli 5 liginin 3'ünde yıllarca oynamış sadece bir kulüpte değil birden fazla kulüpte başarılı olup kupa kaldırmış. Türk bayrağını yurt dışında olduğu süre boyunca en iyi şeklide dalgalandırmıştır. Emre bu yaz itibarıyla yepyeni bir kariyere yelken açıyor. Biraz geriye gidelim 2018-19 yılının kış ayları ilk yarının sonları Fenerbahçemiz çok kötü gidiyor, takım olamıyoruz, sancılı bir süreç. Ben Göksel Gümüşdağ'ın da izni ile Emre Belözoğlu ile görüşme yaptım. O zaman Başakşehir'in kaptanıydı. ‘Bu sıkıntılı süreçte sen olsan neleri yapardın' diye sordum ve artıları eksileri ile anlattı. Güvendiğim, Fenerbahçe için kalbi atan birine sen ne olsan ne yapardını sormak için konuşma yaptık. ‘Sen ne yapacaksın seneye' dedim. Emre, sezonu bitirip bir müddet İtalya'ya taşınmak ve İtalyancasını geliştirmek istiyordu. Gönlünde yatan kariyer hedefleri ve Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü olmak istiyordu. Benim de gönlüme çok hoş gelmişti. Sezon bitince bazı arkadaşlar teknik direktörümüz Ersun hoca ve o zamanki yöneticilerimizden Semih Bey (Özsoy) takıma kaptan olarak katılmasını, Samandıra'ya aidiyet duygusunu aşılayarak formanın ağırlığını anlatmak gibi fikirlerle geldiler. Benim de aklıma yattı ve sağ olsun Emre de kabul etti. Göksel başkanla konuştuk ve yeşil ışık yaktı. Emre kaptanımız olarak yuvasına döndü. İşlerimiz de iyi gidiyordu. Ama sonrasında şampiyon adayı olduğumuz sezonu 7'nci bitirdik" dedi.

"Sıkıntılı süreci minimum şekilde atlatmamız için şikayet etmeden bütün görevleri aldı"

2019-20 sezonu içinde korona virüs salgını yaşadıklarını ve sonrasında Ersun Yanal ile yolların ayrıldığını hatırlatan Ali Koç, "Yeni hoca seçiminde en doğru kararı verebilmek için acele etmeyerek iyi araştırmaya, derinlemesine analizler yapmaya ve bunun için de sıkı bir çalışmaya girmemiz gerekiyordu. Bu sürecin içinde Emre sadece takım kaptanı değil futbol şubemizin lideri gibi bu sıkıntılı süreci minimum şekilde atlatmamız için şikayet etmeden bütün görevleri aldı. Aslında Emre'nin bana söylediği; Fenerbahçe'de futbolda eksik olan ‘doğru bir futbol aklımızın olmaması' dedi. Futbol aklımızı kendisi ile birlikte geliştirdik. Değişik bir transfer süreci geçirdik. Hoca seçimimizde de Emre ile birlikte oturup konuştuk. Sonra tek tek transferlerimizi yapmaya başladık. Hepinizin bildiği gibi mali sorunlar ve sıkıntılar çerçevesinde manevra alanımız da yoktu. UEFA'nın sattığın kadar alabilirsin kuralından dolayı manevra alanımız sıkıntılıydı. Emre'nin şapkadan tavşan çıkardığını, bu transfer sürecini en iyi şekilde noktaladığını söyleyebilirim. Emre'nin seçtiği oyuncular alındı gibi düşünülmemesi lazım. Her birimizin üzerinde durduğu artı ve eksi oyuncular vardı. Bizimle alakası olmayan oyuncular yazıldı ama mecbur kalmadıkça yalanlamadık, sessiz kaldık. Emre, bana taraftarken, yöneticiyken vermiş olduğu güven hissini bu süreçte de verdi. Emre değişik yerlerde futbol oynadı ama sonrası önemli. Emre oynadığı liglerde dostluklar kurmuş ve bu kişiler zamanla en önemli yerlere gelmiş. Orada kurduğu dostlukların bu kadar sene sonra devam ediyor olması ve Emre kapıyı çaldığında bizi olumlu yönde etkilemesi beni etkiledi" şeklinde konuştu.

"Bir sportif direktörün hukuk ve finans konularına hakimiyeti ile güzel bir iş çıkardı"

Yaşanılan tatsız ve olumsuz süreçlere rağmen inancının değişmediğini kaydeden Ali Koç, "Yeni sportif direktörümüz olarak bugün Emre Belözoğlu'nu açıklıyoruz. Bir sportif direktör olarak bugününü yaparken geleceği de dizayn etmek önemli. Hukuk, finans tarafları da önemli. Sportif direktörümüz bu zamana kadar olan vaktini finans tarafıyla geçirdi. Her adımın bir finans faktörü var ve bizim de her adımımızı dikkatli atmamız gerekiyor. Sonunda artı mı eksi mi bunları bilmemiz gerekiyor. Bununla birlikte hukuk konuları var. Pek çok hassas detay orada gizli. Bir sportif direktörün hukuk ve finans konularına hakimiyeti ile güzel bir iş çıkardı. Fenerbahçe formasının ağırlığını bilen bir kadro kurduk. Lider karakterli oyuncular getirdik. Sonuçta yüksek karakterli tecrübeli, tecrübe ile gençliğin bir modelin oluşmasına katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

"Mükemmele yakın bir iş çıkardık"

Emre Belözoğlu, ilgili kişiler ve Erol Bulut ile mükemmele yakın bir iş çıkardıklarını belirten Ali Koç, "Sıkıntılı dönemler olacak mı olacak, beklenmedik takımlara puan kaybı olacak. Genç ama inançlı bir ekibiz. Ben tünelin sonunda ışık görüyorum. Dolayısıyla Emre buranın bir parçası. Benim hedefim bütün transferleri yapıp Emre'yi açıklamaktı. Milli ara sonrası dedik ama bugüne nasipmiş. Emre ile şartları konuşurken de baş başaydık şunu söyleyebilirim; ‘ne taktir ederseniz uygundur' dedi. Öyle de bir açık çek verdi. Emre gerçek bir ‘Mohikan'. Yeni görevin başarılı olsun, futbolculuk kariyerinde yaşadığın başarının çok daha fazlasını elde etmeni diliyorum" dedi.

"Fenerbahçe günü kurtarmayla gidemez"

Ali Koç, kurumsal ve sportif başarı gerektiğini vurgulayarak, "Saha sonuçları bilhassa futboldaki arzu ettiğimiz gibi gitmediğinde yapısal değişiklikler de sekteye uğruyor. Odaklanamıyorsunuz. Günlük krizlerle bunu adreslemeye çalışıyorsunuz. Seçilmeden önce de dedim ‘Fenerbahçe günü kurtarmayla gidemez.' Bizim yaptığımız şeyler yavaş yavaş meyve vermeye başlıyor. Her zaman 2 dönem lazım demiştim. Ama birinci dönemde yaşadıklarımız hedeflerimizi de bir nebze geciktirdi. İlk 6 hafta iyi giderken pek çok konuya vakit ayırabiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Emre Belözoğlu'nu, Volkan Demirel'i ve Aykut Kocaman'ı 3 Temmuz'da başka yönleriyle görme fırsatım oldu"

Ali Koç, samimiyet ve iyi niyet oldukça güvenin de arttığını belirterek, "3 Temmuz olduğu zaman sıkıntılı bir süreci omuz omuza vererek geçirdik. Emre Belözoğlu'nu, Volkan Demirel'i ve Aykut Kocaman'ı başka yönleriyle görme fırsatım oldu. Sokaklardaki on binlere inanç motivasyon verme anlamında büyük bir görevi var ismini söylediğim diğer 2 isimle birlikte. Bunları yaşayarak gördüm" açıklamasını yaptı.

Emre Belözoğlu: “Arkamdaki en büyük güç Fenerbahçe”

Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, arkasındaki en büyük gücün Fenerbahçe olduğunu ifade ederken, sarı-lacivertlilerin her sene şampiyon kadro kurması gerektiğini belirtti.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olarak açıklandığı basın toplantısı Ülker Stadyumu'nda gerçekleşti. Belözoğlu, toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Emre Belözoğlu, Başkan Ali Koç'un kendilerine sorumluluk verdikten sonra oturup bir proje çizdiklerini belirterek, “Bu süre zarfında ben aslında çok gündeme geldim ve bundan rahatsız oldum. Bunun arkasında çok büyük bir ekip var. Biz bu süreci hep beraber yönettik başkanımız önderliğinde. Bu yapılanma sadece bir kişi üzerinden gitmedi. İstişare ederek, planlayarak, hazırlayarak gittik. Mevcutta kabul etmek gerekiyor ki sportif başarı takım için kaçınılmazdı. Bu yüzden hamlelerimizi bu yönde yaptık. Kulüplerin artık sorumlulukları da var ve kulübümüz bu sorunlarla başladı. Ciddi bir planlama yapığımızı düşünüyorum. Transferi hiç bir zaman başarı olarak görmüyorum. Doğru oyuncuları getirdik ama sahanın içinde skorların desteklediği süreç olursa Fenerbahçe önümüzdeki seneleri daha güçlü bir şekilde atlatacak. Şampiyonlukla beraber daha uzun planlamalar yapacağız. Benim hayalim bu memleketin çocuklarına inanmak ve bu formayı giydirmek. Türk futbolunun çıkışı da bu. Altyapı ile beraber daha cüretkar bir sorumluluk istedim. Yola çıktık ve inanıyorum hep beraber başarıya ulaşacağız. Skorlar da bizim lehimize. İyi günlerin yanında kötü günler de olacak. Ben sen demeden biz olarak yönetebilmek. Bunu iyi yapabilecek bir ekip var. Başkanımızın, hocamızın önderliğinde burayı daha güzel günlere çalışacağız” dedi.

“Birçok hayalimden vazgeçerek kararlar aldım”

Başkan Ali Koç'a bağlı olarak çalıştığını belirten Belözoğlu, “Özellikle altyapı ile alakalı kendisinden özel isteğim oldu. Beraber hareket ettiğimiz ekibimiz var. Her yapıda olduğu gibi şablonumuz var. Samandıra da aynı şekilde devam ediyor. Orada oturmuş bir yapı vardı. Saha içi tecrübemizle beraber, saha dışı işleri yönetmek konusunda kendimizi bir adım önde görüyoruz. Mutlaka hatalar olacaktır. Biraz daha farklı ve dinamik olacak önümüzdeki süreç. Örnek aldığım bir sportif direktör yok. Türkiye'de istediğiniz kadar bir oyuncuyu örnek alın ama ülkenin farklı parametreleri var. Ben elimden geldiğince birçok hayalimden vazgeçerek gururunun arka plana iterek kararlar alıyorum. Fenerbahçe için bu kararı almaktan memnunum. Bu büyük camiaya, başkanımız gibi mert, samimi bir insana yardımcı olmaktan çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Samandıra'da liderimiz Erol Bulut”

Kendisinin kulübede olmayacağını açıklayan Emre Belözoğlu, “Samandıra'da bizim liderimiz Erol Bulut. Onun başarısı demek Fenerbahçe'nin başarısı demek. Ona rahat bir ortam sağlamak, faydalı işler yapmak adına görev de bizde. Biz bunu korumak adına elimizi taşın altına koyacağız” şeklinde konuştu.

“Arkamdaki en büyük güç Fenerbahçe”

Takım yapılanması ile ilgili soruya cevap veren Belözoğlu, “Oyuncuların kadro yapılanması, nasıl oynayacaksınız ya da bu tatlı ama zorlu sorunun muhatabı Erol hocamız olacak. Teknik konularda yorum yapmayayım. Ben soyunma odasından geldiğim için transfer sürecinde açıkçası bu süreci oyuncu merkezli yönettim. Oyuncularla görüşerek onların soyunma odalarına girerek dolaylı olarak karakterini, oyuncu tipini araştırdım. Gittiğimiz oynadığımız takımlarda bir sürü arkadaşlıklar oldu. Birçoğu teknik adamlık yapıyor. Oyuncuları belirlerken farklı parametreler vardır. Ben kendi gerçeklerimde, oyuncularla iletişime geçerek ilerledim. 22-23 yaşımdan beri her takımda takım kaptanlığı yaptım. Sporculardan hiçbir zaman çok kötü bir insan çıkmaz. Yeter ki onların inanacağı değerleri sunun. Elimden geldiğince bu metot ile yürüdüm. Arkamdaki en büyük güç Fenerbahçe'ydi. Maddi olarak da bu anlamda doğru bir süreç yönettik. Çok daha iyi olabilirdi. Daha iyisini yapabilecek potansiyelimiz mevcut” dedi.

“Fenerbahçe'nin her sene şampiyon kadrosu olması gerek”

Fenerbahçe'de her daim şampiyon kadronun kurulması gerektiğini anlatan Belözoğlu, “Her maçı kazanmaktan başka hedefi olamaz. Fenerbahçe'nin olduğu her yerde ikincilik başarı değildir. Bazen şampiyonluklar da yetmez. Gerçekçi bir takım kurduk. Ben hiçbir zaman oyuncunun gençliğine, yaşlılığına inanmadım. Ne kadar iyi oyuncu olduklarını görecek kapasiteye sahibim. Fenerbahçe'nin yaşadığı problem kaliteydi. Bunları yapmaya çalıştık. Planlamamızda biraz ligi bilen oyuncular, takımda sorumluluk alabilecek oyuncular var. Takımımızda kaptanlık yapmış 10'a yakın oyuncu var. Oyundan çıkarken, oyunda kenarda duran herkesin bu enerjiyi yakaladığını görmek bu süreçte beni çok mutlu ediyor. Verdiğimiz kararların doğruluğunu tartıştığımız zamanlar olacak. Şu an süreç iyi gidiyor. Skorlar birazcık camiaları birleştirir, kötü olursa ayrıştırır. Biz skorlar kötü gitse de doğru dokunuşları yapacağız” ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe'nin başarılarında pay sahibi olmak istedim"

Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, kulübün yapılanmasını gördükten sonra Fenerbahçe'nin başarılarında pay sahibi olmak istediğini belirtti.

Fenerbahçe Kulübü, Emre Belözoğlu'nun yeni görevini düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. 1907 Tribünü'ndeki toplantıya Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ile Teknik Direktör Erol Bulut katıldı. Düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, burada izlediği video sonrası konuşmanın kolay olmadığını ifade ederek, “Biraz önce videoyu izledim ve çocukluğuma gittik. Zeytinburnu'nda çocukluğum oldu. Buna vesile olan tüm hocalarıma şükranlarımı iletmek istiyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Her futbolcunun böyle bir hayatı olsun isterim. Allah bana tuttuğum takımda futbolu bırakmayı nasip etti. Pandemi sürecinden dolayı biraz izoleyiz, taraftarlarımızla veda edemedik. Gerçekten futbol takımının arkasında çok büyük bir yapının olduğuna şahit oldum bu süreçte. Başta başkanımız olmak üzere finans ekibinin, iletişimden sorumlu olan arkadaşlarımız... Böyle bir yapı içerisinde olmayı çok istedim. Fenerbahçe'nin başarılarında pay sahibi olmak istedim. Seni beni olmadan sadece biz olduğumuz bir sürecin içinde olmak istedim. İnsanların sabah uyandıklarında, evlerine gittiklerinde mutlu gitmelerini istiyoruz. Rahmetli İslam abinin dediği gibi Fenerbahçe mutluysa Türkiye mutludur. Sezon sonu umarım Fenerbahçe taraftarına şampiyonluğu yaşatmak nasip olur. Kendini Fenerbahçe'ye ait hisseden herkes için söylemek istediğim bizlere inanmaları. Mutlaka hatalarımız olacaktır ama bu camianın her daim ayakta durabilmesi için sizlere ihtiyacımız var” dedi.

