Ali Koç: “VAR teknolojisini kullanan insanların niyeti çok önemli”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Hakemler ve VAR teknolojisinin kullanımı hakkında sorulan soruya cevap veren Koç, “Teknolojiyi nimet olarak ifade etmiştim. Hayatın her alanında üretimden tutun da günlük yaşama kadar bir sürü faydalar getiriyor. Sahada maç oynanırken VAR teknolojisi. Antrenmanlarda GPRS ile datalarda istatistikten yararlanıyoruz. Teknolojiyi kullanan insanların niyeti çok önemli. Pek çok hatayı VAR ile düzeltmek mümkünken göz göre göre bu yoldan sapılması iyi niyet olarak yorumlanmıyor. Dolayısıyla yaptığımız değerlendirmelerde anlıyoruz ki, aslında eskiden sahada kurgulanan bazı şeyler artık net bir şekilde var odasında. VAR odasına yayıncı kuruluş bütün görüntüleri yolluyor. O görüntüler VAR odasına gelmeden önce bir teknisyenden geçiyor. Hangileri gidiyor acaba? Hepsi gidiyorsa orada da sıkıntı var. Gitmesi gerekenler gitmiyorsa aradaki katmanda sıkıntı var. Yayıncı kuruluşa çıktığım programda da demiştim. Basketbol, voleyboldaki gibi challange hakkı verilsin. Anladığım kadarıyla Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında bu konu İtalya'da konuşuluyor. Bu teknolojiyi kullananların en iyi şekilde kullanılmasını sağlanacak şeyleri getirmemiz lazım. Burada Alanyaspor maçındaki hakemin futbolcularımıza söylediği gibi çağırmıyor demesi doğru mu? Dolayısıyla bu konuda VAR'ın faydalarının, zararlarından daha fazla olduğuna inanıyorum. Bir sonraki seçime yönelik görüşüm yok. Ne zaman olacak bilmiyoruz. 3-4 ayrı futboldaki güç ve otoritenin çarpıştığı bir sistem var. Bunu biz tek başımıza değiştiremeyiz. Burada bahsettiğim konular Fenerbahçe'nin sorunu değil hepimizin sorunu” dedi.

Rıdvan Dilmen'in, "Berat Albayrak, Fenerbahçe'nin önemli bir işini çözdü" açıklamasına yönelik sorulan soruya cevap veren Koç, “Bizim gibi kulüpler ister istemez devletle pek çok işi olan, değişik bakanlıklara kadar işi olan kulüpleriz. Bizim vergi borçlarını taksitlendirmesi ile ilgili bir konuydu. Bizim de bir kağıt almamız gerekiyordu o kağıdı aldık” şeklinde konuştu.

“Destek olmayanlar köstek olmasın”

Fenerbahçe'nin kanaat önderlerinin son dönemlerde yaşananlarla ilgili konuşmaması hakkında görüşlerini belirten Ali Koç, “Camianın kanaat önderlerinin sessiz kalmasında belki bizimde suçumuz var. Ama pek çok şey de ortada. Kimseyle özel bir görüşmem olmadı. Görüştüğüm, görüşmediğim insanlar var. Ama taraftara şöyle böyle bağırın demiyorsam onlara da şu açıklamayı yapın demem. Bir camianın gücü her bir ferdinden alınır. Nasıl bizim 'FENEROL' kampanyasında küçük çocuk kumbarasını verip, iş adamları da bağış yapıyorsa bu camianın manevi açıdan zenginliğini gösterir. Burada da camia sıkıntıya girdiği zaman sadece kulübü yönetenler değil, nasıl taraftar tribünlerde sahip çıkıyorsa cemiyet hayatının önde gelenleri de çıkıp bu yönde destek vermesi gerek. Beni üzen konu. Buraya yıllarca hizmet edipte bu durumdan keyif alan, veya bu insanlarla çok yakın ilişkiler içinde olan veya geçen gün televizyonda böyle telefonu tutup mesaj dinletirken, Fenerbahçe'de efsane olmuş Müjdat Yetkiner diye birinin çıkıp propaganda amacı bize o gece saldıran kişiye haber vermesi işte bu. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Ama tekrar ediyorum camiamızın şu günlerde desteğe ihtiyacı olan günler. Antalya'da da söylemiştim. Bu tesadüfen söylenmiş durum değil. 2011'de alın terimizle aldığımız kupamızın bizden alınmaya çalışılmasıyla belki bambaşka şartlar, kişiler söz konusu ama bugün de yarışın dışına itilmeye çalışıldığımızın unutulmaması gerekiyor. Destek olmayanlara köstek olmayın diyorum” ifadelerini kullandı.

Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu