Aliağa'da çıkan yangın korkuttu

Aliağa'da Samurlu Mahallesi Sülüklü Çeşme mevkisinde bulunan otluk ve makilik alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla çevreye yayıldı. Vatandaşların yangını ihbar etmesi üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği arazöz ekipleri intikal etti. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye ile Aliağa Belediyesine ait 1 dozer ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 su tankeri, 7 arazöz ekibinin müdahale ettiği yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken, 5 hektarlık alanın tamamen yandığı bildirildi.

İsmail Hakkı Ergün