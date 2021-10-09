Aliağa'da drone destekli trafik denetimi: 25 sürücüye ceza

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinin katılımıyla, Çanakkale-İzmir Karayolu ile Aygaz Caddesi üzerinde cep telefonu kullanmak, kask ve emniyet kemeri takmamak hususlarında denetimler gerçekleştirildi.
Ekiplerin, hem havadan hem de karadan geçekleştirdiği 2 saatlik uygulamada; emniyet kemeri takmayan 18 sürücü ile araç kullanırken cep telefonu ile konuşan 7 sürücüye kuralları ihlal etmelerinden dolayı cezai işlem uygulandığı öğrenildi.
Trafik ekiplerince, drone destekli denetimlerin yıl içerisinde yoğun şekilde devam edeceği belirtildi.
Nimet Ergün