Alışık olduğumuz görüntü yaşanmadı, mezarlıklar boş kaldı

Ramazan Bayram'ına bir gün kala mezarlıklarda alışık olduğumuz görüntüler bu yıl yaşanmadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar sokağa çıkamayınca mezarlıklarda adeta boş kaldı.Evleri mezarlığa yakın olan bazı vatandaşlar yakınlarının mezarlarına giderek dua etti.

Ali Karakaya, annesinin mezarına ziyarete geldiğini belirterek, “Yukarı Tekke mezarlığına annemi ziyaret etmeye geldim. Bir süre aradım mezarını bulamamıştım ama şimdi buldum. Karşımda duruyor. Mezarlar çok güzel olmuş, yapanlardan Allah razı olsun. Cümlemize hayırlı bayramlar. Sosyal mesafeyi koruyalım. Pandemiye rağmen korona virüse dikkat ederek ziyarete geldik” dedi.

Onur Erden - Mustafa Koçyiğit

