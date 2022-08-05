Alışveriş yapan kadının çantasından cep telefonunu çaldı

Olay, Bakırköy'de bir mağazada 31 Ağustos Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazada alışveriş yapan kadını hırsızın hedefi oldu.

Mağazada alışveriş yapan kadın müşterinin yanına yaklaşan hırsız, çantadaki telefonu el çabukluğuyla çalarak oradan uzaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Hırsızlık şüphelisinin Memduh A. (33) olduğu tespit edildi. Ardından Memduh A. Güngören'de yakalanarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Memduh A. adliyeye sevk edildi.