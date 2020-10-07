Aliyev: 'Ermeni rejimi, faşist rejimdir'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarından satır başları;

"Kanıtları BM'ye sunacağız. Ermenistan savaş suçu işliyor. İşgalcilerle toprak sahibini eş tutuyorlar"

"Karabağ Ermenistan'dır demek, müzakerelere son vermek bu sürece son vermek demektir."

"Trump ile temasım olmadı ancak üst düzey yetkilileriyle görüşüyoruz."

"Ermenistan'ın savaşa hazırlandığı biliniyordu. Ermenistan terörist devlettir. Teröristler topraklarımızda üs kurdular. Muhtelif ülkelerden Ermenistan'a teröristler getirdiler."