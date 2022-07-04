İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Alkollü kadın sürücü oğlunun yanında alkollü araç kullandı, ortalığı birbirine kattı

Alkollü kadın sürücü oğlunun yanında alkollü araç kullandı, ortalığı birbirine kattı
Alkollü kadın sürücü oğlunun yanında alkollü araç kullandı, ortalığı birbirine kattı

Bursa’da çocuğun da içinde bulunduğu araçla 2 otomobile çarpıp kilometrelerce kaçan alkollü kadın sürücüyü mahalleli 2 kilometre kovalayarak yakaladı. Kadın sürücünün hasarlı aracıyla seyir etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. 2.25 promil alkollü çıkan ve daha önce de ehliyetine el konulduğu öğrenilen kadının polisler ve mahalleli ile diyalogları izleyenleri güldürdü.

Alkollü kadın sürücü oğlunun yanında alkollü araç kullandı, ortalığı birbirine kattı - Tıkla İzle

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Meydanı'nda gerçekleşti. Yanında çocuğu ve arkadaşıyla alkollü araç kullanan S.T, Mollaarap Mahallesi'nde 2 araca çarparak hurdaya çevirdi. Mahallelinin dur ikazına aldırış etmeyen alkollü kadın kazanın ardından kaçmaya başladı. Araçlarına çarpıp kaçan sürücünün peşine düşen mahalleli 2 kilometrelik kovalamacının ardından kadının aracının önünü keserek durdurmaya başardı. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları kontrollerde 2 araca çarpıp kaçan kadının 2.25 promil alkollü olduğunu gördü. Yapılan alkol kontrolünün ardından alkollü bayan polislere aracını kaptırmamak için büyük mücadele verdi.

Kadın sürücü polis ekiplerine araçları çarpmadığını söyledi. Kadının yalanını ise güvenlik kameralarını izleyen polis ortaya çıkarttı. Alkollü S.T aracına çarptığı mahalleli vatandaşlarla da sık sık tartıştığı görüldü. Ehliyetini daha önce kaptırdığı öğrenilen alkollü sürücünün aracı bağlanarak emniyet otoparkına götürüldü. Alkollü kadınla mahalleli arasında zaman zaman çıkan tartışmada kahkahalar havada uçuştu.

Ahmet Burak Öztürk

İLGİLİ HABER
Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
İLGİLİ HABER
Muratlıda alkollü sürücü motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı Muratlı'da alkollü sürücü motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı
İLGİLİ HABER
Uygulamadan kaçan alkollü sürücü polis otosuna çarptı Uygulamadan kaçan alkollü sürücü polis otosuna çarptı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.