Alkollü sürücünün çarptığı otomobil bahçe duvarına girdi

Kaza, gece saatlerinde Erzincan merkez 13 Şubat Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 180 promil alkollü olarak 24 plakalı otomobili kullanan sürücü, tali yoldan çıkan 44 DM 138 plakalı Ahmet Y., yönetimindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hâkimiyeti kaybolan araç yolun kenarındaki evin bahçe duvarından içeri girdi. Ölen yada yaralanın olmadığı trafik kazasında iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası hareket kabiliyeti kaybolan iki araçta çekiciyle kaldırılırken 180 promil alkollü sürücüye trafik ekipleri yasal işlem yaptı.

Adem Küçükkaya

