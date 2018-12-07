Allianz, üst üste 4'üncü kez ‘Türkiye'nin En Beğenilen Sigorta Şirketi'

Allianz, Capital Dergisi'nin bu yıl 18'incisini düzenlediği 'Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri' araştırmasında Türkiye sigorta sektörünün 'En Beğenilen Şirketi' oldu. Sigorta sektörünün önemli oyuncularından Allianz, 2015 yılından bu yana 'En Beğenilen Sigorta Şirketi' seçiliyor.

"Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz"

Son dört yıldır arka arkaya ‘En Beğenilen Sigorta Şirketi' seçilmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Allianz Türkiye CEO'su Aylin Somersan Coqui, "Bu yıl mutluluğumuz ikiye katlandı. Bireysel emeklilik kategorisinin de birincisi olduk. Allianz olarak yeni nesil sigortacılığın öncüsü olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Müşteri odaklı iş stratejimiz, daha iyi bir çevre, daha iyi bireyler, daha iyi kurumlar ve daha iyi bir toplum oluşturulmasına yönelik çalışmalarımızla sektörümüze liderlik etmeye devam ederken bu tür araştırmalar sayesinde ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu görüyoruz. Tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve oy verenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan bilgilendirmede; Capital Dergisi'nin, araştırma şirketi ZENNA iş birliğiyle yaptığı ‘İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri' araştırmasına 600'ün üzerinde şirketten bin 480 üst düzey yönetici katıldı. Oylar; ekonomiye katkı, çalışan memnuniyeti, çalışana sunduğu sosyal imkanlar, çevreye karşı duyarlılık, finansal sağlamlık, güvenilir olma, hizmet ve ürün kalitesi, sürdürülebilirlik stratejisi, müşteri memnuniyeti gibi 22 performans kriterine göre verildi.