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Alman ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

Alman ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü
Alman ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

Almanya Federal İstatistik Ofisi, ülke ekonomisinin 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 0.4 büyüme gösterdiğini açıkladı.

Almanya ekonomisi 2018 yılında yaşadığı zayıflamanın ardından 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 0.4 büyüme gösterdi. Federal İstatistik Ofisi, 2019 yılının ilk çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasılanın önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 arttığını açıkladı. Bu ekonomik büyümenin sağlanmasındaki en büyük etken ise ülke genelinde inşaat sektöründe yaşanan yükseliş olarak gösterildi. 

Almanya Dış Ticaret Birliği (BGA) Başkanı Holger Bingmann, Almanya iç piyasasında büyümenin sevindirici olduğunu, dış ticarette ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının Avrupa için de endişe verici olduğunu belirtti. 

Federal hükümetin, 2019 yılı için 0,5 oranında büyüme hedefinde olduğunu belirten Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmeier, 2018 yılının son iki çeyreğinde durağan duruma geçen büyümenin 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 0,4 oranında artış gösterilmesinin olumlu bir sinyal olduğunu, iç piyasada yaşanan artışın aynısını dış piyasalarda da elde etmek için çalıştıklarını söyledi. Altmeier ekonomik büyümenin beklenenden daha düşük olmasının sebebini ise küresel ekonomide yaşanan krizlere bağladı.  

Mehmet Koca
 

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