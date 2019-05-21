Alman kadını öldüren vatandaş erkek arkadaşı çıktı

Edinilen bilgiye göre, 18 gün önce Ilıca Mahahallesi Kumköy mevki 142 Sokak'taki evinde Alman uyruklu Anneliese Ilse Gansert (65) evinde ölü bulundu. Geniş çaplı inceleme başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk olarak Gansert'in yine Alman uyruklu erkek arkadaşı Bernd Henrich Raıthel'i(55) ölüm olayını gizlemekten gözaltına aldı. Raıthel, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan Gansert'e ön raporda doğal ölüm verilse de jandarma kurduğu özel bir ekiple olayın peşini bırakmadı.

Çalışmalarını sürdüren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir kişinin olaya ilişkin tanık olmak istediğini belirledi. Tanık, Bernd Henrich Raıthel'in cinayeti işlediğini kendisine anlattığını, Gansert'i havasız bırakmak suretiyle öldürdüğünü ve buna ilişkin ses kayıtlarını jandarmaya teslim etti.

Şüpheli Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'ndeki adresine jandarma ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada Gansert'e ait ait banka dökümanları ile hesap kartları ve alışveriş fişleri bulundu. Bernd Henrich Raıthel, adli makamlarca tutuklanıp Alanya Cezaevine gönderildi.

Arif Kaplan