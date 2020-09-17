Alman şirket Covid-19 aşısını üretmek için fabrika aldı

Dünya genelinde birçok ülkede yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşı çalışmaları yürütülüyor. Aşı çalışmalarında son aşamaya gelen Alman biyoteknoloji şirketi ve Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Pfizer ile birlikte geliştirdiği BNT162 adlı korona virüs aşını üretebilmek için Marburg kentinde bulunan Avrupa'nın en büyük ilaç fabrikalarından biri olan Novartis fabrikasını satın aldı. Fabrikada 2021'in ilk yarısına kadar 250 milyon aşı üretebileceklerini açıklayan BioNTech, aşı üretiminin dört aşamadan oluştuğunu ifade etti. Şirket, aşı üretiminin üç aşamasının yeni satın alınan ve 300 kişinin çalıştığı fabrikada gerçekleştirileceğini duyurdu.

BioNTech ayrıca, Idar-Oberstein ve Mainz kentlerindeki fabrikalarda üretim yapılarak 2020 yılı içerisinde 100 milyon üzerinde aşı üreteceğini, 2021 yılı içerisinde Avrupa ve ABD'deki fabrikalarda ise 1 milyar 300 milyona yakın aşı üreteceğini duyurdu.

Ekim ayında üretim için başvuruda bulunulabili



Temmuz ayından bu yana insanlar üzerinde korona virüs aşısını test etmeye devam eden BioNTech, klinik deneylerin son aşamasında gelindiği duyurdu. Pfizer ile birlikte geliştirilen aşının 129 farklı araştırma merkezinde şu ana kadar 29 bin kişiye uygulandığı ve başarılı sonuçlar alındığı ifade edildi. Ekim ayı içerisinde hem Almanya'da hem de ABD'de aşı üretimi için müracaatta bulunulması bekleniyor.

Mehmet Koca