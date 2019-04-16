Almanlar 8 ton 918 kilo altın satın aldı

Düşük faiz oranları, piyasalardaki belirsizlikler Alman halkını tasarruf için altına yöneltti. Steinbeis Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, Almanların 2018 yılı içerisinde 8 ton 918 kilo altın satın alarak tarihi bir rekor kırdığını belirledi. Tasarruf maksatlı yapılan altın tasarrufunun 4 bin 925 kilosunun külçe altına yaklaşık 4 tonunu ise altın mücevhere yatırıldığı açıklandı. Araştırmaya göre, 2016 yılında yapılan araştırmadan günümüze kadar Almanların altına yatırımlarının 246 ton artış gösterdiği, dünyadaki altın rezervlerinin yüzde 6.5 Almanlara ait olduğu ifade edildi. Almanların sahip olduğu altın miktarının Euro değerinin 458 milyar Euro olduğu açıklandı. Yatırımcılar ise altına yapılan yatırımın uzun vadede kazandırdığını kaybetme riskinin ise yok denecek kadar düşük olduğunu belirttiler. Almanların elinde bulunan altın miktarının yaklaşık 181 bin 500 tonu banka kasalarında sakladığı vurgulandı. Steinbeis Üniversitesinin araştırmasına göre her almanın 89 gram altına sahip olduğu belirlendi.