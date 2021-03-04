Almanya, AstraZeneca aşısının 65 yaş üstüne de yapılmasını tavsiye etti

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı verilen mücadele kapsamında dünya çapında aşılama kampanyaları sürüyor. Almanya'da, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının yaşlı kişiler üzerindeki etkinliği konusunda şüpheler bulunurken, sadece 18 ile 64 yaş arasındaki kişilere yapılıyordu. Almanya Sağlık Bakanlığı, Aşı Komitesinin AstraZeneca aşısının 65 yaşının üzerindekilere yapılmasını tavsiye ettiğini duyurdu.

Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, “Bu, aşı bekleyen yaşlı insanlar için iyi haber. Artık daha hızlı aşılanabilirler” ifadeleri kullanırken, Almanya Başbakanı Angela Merkel ise yaptığı açıklamada, “Son araştırmalar AstraZeneca aşısının bütün yaşlılar için yeterli olduğunu kanıtladı” dedi.Almanya'da halkın yüzde 5'i AstraZeneca'nın ilk aşı dozunu aldı.