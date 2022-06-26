Almanya Başbakanı Scholz: “Birlikte hareket ederek kırılan tedarik zincirlerini yeniden oluşturmalıyız”

G7 Liderler Zirvesi, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda bugün başladı. İlk oturumun ana gündem maddesini Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ve ardından yaşanan enerji krizi ile yüksek enflasyon oluşturdu. Zirveye ev sahipliği yapan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, küresel enerji krizi ve yüksek enflasyon oranlarını ele aldıklarını açıkladı. G7 ülkelerinin dünyanın içinde bulunduğu mevcut zorluklara karşı ortak bir çözüm bulabilmek açık fikirli ve kararlı olduğunu belirten Scholz, "Rusya'nın acımasız saldırısına karşı Batılı ülkelerin organize bir şekilde Ukrayna'ya destek olması Putin'in beklemediği bir sonuçtu. Verdiğimiz destek karşısında şimdi ne kadar haklı olduğumuzu görmekteyiz. Kiliseler ve sivil yerleşim alanları yerli ağır silahlarla vuruluyor. Biz, özgürlüğün ve kendi kaderini belirlemek isteyenlerin yanında durmalıyız. Bu saban ABD Başkanı Biden ile yaptığımız görüşmede Ukrayna konusunda yapılması gerekenlerde hemfikir olduğumuzu beyan ettik ve bunu burada da çok net söyleyebiliriz. Almanya ve ABD her zaman birlikte hareket edeceklerdir. Bu zamana kadar böyle oldu bundan sonra da yakın koordinasyonumuz devam edecektir. G7 ülkeleri olarak birliğimiz, ekonomik ve enerji de dahil olmak üzere bizi etkileyen her konuda iş birliğimiz devam edecektir” dedi.

“Tedarik zincirinin bozulması küçümsenecek bir sorun değil”

Ortaya çıkan krizlerden, artan enflasyondan ve hammadde kıtlığından bazı ülkelerin çekince duyduğunu ifade eden Scholz, “Tedarik zincirinin bozulması küçümsenecek bir sorun değil. Zirveden çok net bir birlik ve kararlı eylem sinyali gönderebileceğimizden eminim. Hemfikir olmamız aynı zamanda riskleri koordineli bir şekilde ele almayı başarabileceğimiz anlamına geliyor. Biz de bunu başaracağız. Bizim için gerekli olan birlikte hareket ederek kırılan tedarik zincirlerini yeniden oluşturmaktır. Salgına karşı uluslararası iş birliğimizi ekonomik alanda da kararlı bir şekilde gösterebiliriz” açıklamasında bulundu.

“Önemli sinyaller vereceğiz”

Zirvenin bu akşamki bölümünde dış ve güvenlik politikası konularını geniş çerçevede ele alacaklarını söyleyen Scholz, “Ukrayna-Rusya savaşı önemli bir konu olabilir ancak tek sorun o değil. Dünyamız için bir güvenlik mimarisi üzerinde çalışmalıyız. Umut ediyorum ki ilk görüşmemizde olumlu bir netice elde edebiliriz. Dünya demokrasilerine bu toplantılarda hem ekonomik hem de siyasi sinyaller verebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

G-7 liderleri ilk oturumun ardından aile fotoğrafı da çektirdi.

ABD Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına yeni yaptırım kararı alındığını belirterek, G7 Liderler Zirvesi'nde Rusya'nın altın ithalatını yasaklayan kararın açıklanacağını ifade etmişti.

“Putin, egosunu finanse ediyor”

Zirve öncesinde alınacak kararlar ile ilgili açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise, “Bugün duyuracağımız yaptırımlar direkt olarak Rus oligarkları ve Putin'in savaş makinesi kalbini vuracak. Putin, azalan kaynaklarını bu anlamsız ve barbarca savaş için heba ediyor. Hem Ukrayna hem de Rusya halkı pahasına egosunu finanse ediyor. Putin rejimini fonlarından mahrum bırakmamız gerekiyor. İngiltere ve müttefiklerimiz de tam olarak bunu yapıyor” demişti.

Dünya liderleri Almanya'da buluşuyor

G7 Liderleri Zirvesi'ne ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada, İtalya ve Japonya'nın yanı sıra, Avrupa Konseyi ve Komisyon Başkanları, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) de katılıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise zirvede video konferans yöntemiyle yer alacak. Ayrıca Almanya, Arjantin, Hindistan, Endonezya, Senegal ve Güney Afrika'yı da zirveye davet etmişti.,

Mehmet Koca