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Almanya Dışişleri Bakanı Maas: “Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar beni endişelendiriyor”

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: “Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar beni endişelendiriyor”
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: “Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar beni endişelendiriyor”

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar beni endişelendiriyor” dedi.

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan sınır hattına düzenlediği saldırıların ardından başlayan çatışmalar sonrası tüm dünya gözünü Karabağ'a çevirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, ”Ermenistan ile Azerbaycan arasında ağır silahlı çatışmaların olduğuna dair gelen haberler beni endişelendiriyor. Halihazırda her iki tarafta da sivil kayıp raporları var. Çatışmanın her iki tarafını da tüm çatışmaları ve özellikle köy ve kasabaların bombalanmasını derhal durdurmaya çağırıyorum. Kafkasya'daki bölge üzerindeki ihtilaf ancak müzakere yoluyla çözülebilir. Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalar daha fazla kontrolden çıkmadan derhal son verilmeli. İki tarafında bir an önce koşulsuz bir şekilde müzakerelere başlaması gerekiyor" dedi.

Mehmet Koca

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