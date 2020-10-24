Almanya günlük vaka sayısı 14 bini geçti

Robert Koch Enstitüsü, yeni tip korona virüs (Covid 19) salgınında Almanya'da en yüksek günlük vaka sayısının kayıtlara geçtiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 14 bin 714 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede, son 24 saatte 49 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 10 bin 3'e yükseldi. Aktif korona virüs vaka sayısının 93 bin 900 olduğu ülkede toplam vaka sayısının ise 418 bin 5'e ulaştığı, 314 bin 100 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Bin 574 polis karantinada

Almanya Federal Polis Teşkilatı Genel Müdürü Dieter Romann, polisleri salgına karşı uyararak kendilerini daha sıkı korumalarını istedi. Polis teşkilatının bir çok bölgede sağlık çalışanlarına hizmet verdiğini bu nedenle bin 574 polisin karantinaya alındığını belirten Romann, 136 polisin korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Romann,"Başarısız olursak ışıklar söner. Bu nedenle, Federal Polisin tüm çalışanlarının kendilerini sağlıklı tutma görevi vardır. Görevimizin gereği olarak riskimiz daha yüksek bundan dolayı daha dikkatli olmak zorundayız" dedi.