Almanya, İngiltere ve ABD başta olmak üzere çift diploma fırsatı

BAU Global eğitim ağı içerisinde yer alan programlardan yararlanan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri, global bir eğitim ağı içinde farklı ülkelerdeki merkez ve kurumlardan da faydalanabiliyor. Bunlardan biri olan Dual Up sistemi ile öğrenciler Berlin International University of Applied Sciences'da sunulan programlarda derslik denkliğini sağlayarak 1 yıl Almanya'da okuyarak çift diploma sahibi olmaya hak kazanıyor. Diploma, AB sınırları içerisinde kabul görüyor ve öğrencilere yüzde 25 burs sağlanıyor. Benzer durum bir diğer BAU Global kuruluşu olan MLA College için de geçerli.

Top-Up olarak adlandırılan bu programdan Hukuk öğrencileri yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra, lisans eğitimine de devam eden öğrencilere ek bir fırsat olarak sunulan Pearson Higher National Diploma (HDN) programı, derslere entegre bir şekilde tamamlanabilen ve uluslararası tanınırlığı olan bir sistem. Pearson HDN Ağın'da, 30'un üzerinde ülke ve 300'ün üzerinde prestijli üniversite yer alıyor. Yine program sayesinde öğrenciler çift diplomaya sahip oluyor. Bahçeşehir Üniversitesi uluslararası geçerliliği olan diploma programlarının yanı sıra dil okullarıyla da öğrencilerini gerekli altyapı ile donatıyor.

Hukuk alanında Kansas University ile iş birliği

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Hukuk Fakültesi ve Kansas University Law School arasında yapılan anlaşma ile öğrencilere ayrıca lisans diplomasının yanı sıra tezli yüksek lisans derecesi ile iki ayrı diploma alma fırsatı sağlanıyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler aynı zamanda New York, California, Washington, Georgia ve Wisconsin'da baro sınavına girmeye hak kazanacaklar.

“4 yılda 2 diploma elde etme fırsatı geliyor”

Uluslararası platformlarda görev yapacak nitelikli hukukçular yetiştirmeyi hedefleyen Bahçeşehir Üniversitesi ile dünyanın en iyi okullarından biri olarak kabul edilen Kansas University Law School arasında iş birliği anlaşması yapıldı. Anlaşma çerçevesinde üçüncü sınıf lisans eğitimlerine kadar ki süreçte tüm derslerini tamamlayan Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, 1 yıllık Kansas University Law School (USA) LLM programını da tamamlamaları sonrasında, lisans diplomasını Türkiye'den, yüksek lisans diplomasını Amerika'dan alma hakkı elde edecek. Böylece öğrenciler 4 yılda 2 diploma elde etme fırsatı kazanacak.

“New York, California, Washington, Georgia ve Wisconsin'da baro sınavına girmeye hak kazanacaklar”

Türkiye'de bir ilk olan anlaşma çerçevesinde, Kansas University Law School'daki eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler Amerika'nın; New York, California, Washington, Georgia ve Wisconsin eyaletlerinde baro sınavlarına girmeye de hak kazanacak. Yüz yüze gerçekleşecek olan eğitim için öğrenci seçiminde fakülte başarısı ve dil yeterliliği şartı dikkate alınacak. Gitmeye hak kazanacak öğrenciler fakülte mülakatı sonrasında belirlenecek. Programa üçüncü sınıf lisans eğitimleri sonunda gerekli şartları tamamlayan öğrenciler başvurabilecek.

4 senede hem lisans hem de yüksek lisans diploması

Konuyla ilgili olarak detaylı bilgilendirmelerde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Dekan Yardımcı Doç. Dr. Zafer Kahraman, “Kansas Üniversitesi ile işbirliğimiz çok önceki yıllara dayanıyor ancak bu sene çok özel bir şey yaptık. Yeni imzaladığımız anlaşma ile öğrencilerimiz üçüncü senelerini tamamladıklarında, alttan derslerinin de kalmaması koşuluyla son 1 yıl için Kansas Üniversitesi'ne başvuruda bulunabilecekler. Özel hazırlanan müfredat ile birlikte hem buradaki 4. sınıf seçmeli derslerini hem de Kansas'ı bitirebilecekler. Buradaki lisans diploması olacak aynı anda orada da LLM diploması alacak. Yani dört senenin sonunda hem lisans hem de yüksek lisansı bitirebilecekler” dedi.

“Ortaklığımızı geliştirmekten memnuniyet duyarız”

Kansas University Law School Dekanı Prof. Dr. Stephen Mazza da yapılan işbirliği ile alakalı olarak, “Üniversite olarak BAU ile uzun süredir devam eden ortaklığını genişletmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu ortaklık her iki kurumdaki öğrencilere fayda sağlayacaktır. Kansas hukuk öğrencilerinin sınıflarını zenginleştirecek ve BAU Hukuk öğrencilerine ABD'de iyi tanınan bir hukuk fakültesinden hukuk diploması alma fırsatı verecektir. Kansas Üniversitesi, Kuzey Amerika'nın önde gelen 65 araştırma üniversitesinden oluşan prestijli Amerikan Üniversiteleri Birliği'nin (Association of American Universities - AAU) bir üyesidir" diyerek görüşlerini bildirdi.