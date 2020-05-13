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Almanya sınırlarını kademeli olarak açmaya başlıyor

Almanya sınırlarını kademeli olarak açmaya başlıyor
Almanya sınırlarını kademeli olarak açmaya başlıyor

Almanya, 16 Mayıs tarihinden itibaren sınır kontrollerini dikkatlice gevşetmeye başlayacağını, 15 Haziran'da ise tüm sınırlarının açılacağını ve Schengen normlarına geri dönüleceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "Salgının bugünlerde indiği seviye korunur, alınan tedbirlere de uyulursa 15 Haziran'da bütün sınırlar açılır. Eski günlere geri döneriz" dedi. Sınırların açılmasına ilişkin AB Komisyonu da "Sağlık durumu yavaş yavaş iyileştikçe, sınırların açılması ve insanların hareket özgürlüğüne getirilen engeller kaldırılmadır" diyerek Almanya'nın sınırları açma kararına destek verdi.

Münih Federal Emniyet Müdürlüğü Başkanı Karl-Heinz Blümel, Almanya-Avusturya sınırında, korona krizi nedeniyle kapalı 5 sınır kapısının tekrar açıldığını belirterek, 2 sınır kapısının da açılması için hazırlık yapıldığını söyledi.

Almanya, korona virüs salgını ile mücadele için alınan önlemler kapsamında Fransa, İsviçre, Avusturya, Lüksemburg ve Danimarka ile sınır kapılarının kapatıldığını duyurmuştu.

Mehmet Koca

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