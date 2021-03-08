Almanya'da 5 bin 11 yeni Covid-19 vakası tespit edildi

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 5 bin 11 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 505 bin 193'e yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 71 bin 934 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 310 bin 900 kişinin iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 122 bin 359 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.06 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2 bin 816 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 578 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 80.29 olarak açıklandı.