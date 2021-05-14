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Almanya'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Almanya'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
Almanya'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık bin kişinin katılımıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Almanya'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi - Tıkla İzle

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail güçlerinin Filistin'e yönelik saldırılarının başlamasının ardından düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşlerine bir yenisi daha eklendi. Berlin'de Türklerin de yoğunlukla yaşadığı ve Küçük İstanbul olarak adlandırılan Kreuzberg semtinde toplanan ve çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık bin kişi, Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan ve saldırıların bir an önce durdurulmasını isteyen göstericiler, "Özgür Filistin", "Filistin'e özgürlük", "Çocukları öldürmeyin" sloganları atarak "Özgür Gazze, özgür Filistin", "Kendi ülkemde terörize ediliyorum" yazılı pankartlar taşıdı.
Ayrıca sivil toplum kuruluşları tarafından sosyal medyada yapılan açıklamalarda, cumartesi günü Berlin'de geniş çaplı bir dayanışma gösterisi düzenlenmesinin beklendiği ifade edildi.

Mahmut Tosun
 

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