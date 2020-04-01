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Almanya'da koronadan ölenlerin sayısı 732'ye yükseldi

Almanya'da koronadan ölenlerin sayısı 732'ye yükseldi
Almanya'da koronadan ölenlerin sayısı 732'ye yükseldi

Almanya’da korona virüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülke genelinde ölenlerin sayısı 732’ye yükseldi.

Almanya bulaşıcı hastalıklarla mücadele otoritesi Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 149 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 5 bin 453 kişinin de korona virüs testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi. 

Almanya'da ilk vakanın görüldüğü günden bu yana ülke genelinde 67 bin 366 korona vakası görüldüğü, salgında ölenlerin sayısının 732'ye yükseldiği bildirildi. Korona vakasının en çok rastlandığı eyalet 16 bin 697 vaka ile Bayern olurken, ikinci sırada ise 14 bin 351 vaka ile Kuzey Ren Vestfalya eyaleti, üçüncü sırada da 13 bin 410 vaka sayısıyla Baden Württemberg eyaleti yer alıyor.

Mehmet Koca

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