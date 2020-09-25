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Almanya'da maske skandalı

Almanya'da maske skandalı
Almanya'da maske skandalı

Almanya'da askerlerin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından korunması için satın alınan 10 milyon FFP2 tipi maske kusurlu çıktı.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından askerlerin korunması için 47 milyon Euro'ya satın alınan 10 milyon FFP2 tipi maskenin kusurlu çıktığı belirlendi. Salgın nedeniyle askerler için sipariş edilen milyonlarca koruyucu maskelerde yetersiz filtre performansı olduğu tespit edildiği, kusurlu maskelerin kaliteli ürünlerle değiştirilmesi için girişimde bulunulduğu açıklandı.

Alman ordusunun acil maske ihtiyacını karşılayabilmek için Ağustos başında yaklaşık 1.3 milyon maske alınırken, Ekim ayında da ikinci parti olarak 1 milyona yakın maskenin daha Alman ordusuna teslim edileceği duyuruldu.
Alman ordusunda yaşanan kusurlu maske skandalına daha önce Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den satın aldığı maskelerin yüzde 30'unda rastlanmıştı.

Mehmet Koca

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