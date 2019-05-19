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Almanya'da otobüs devrildi 1 ölü, 20 yaralı

Almanya'da otobüs devrildi 1 ölü, 20 yaralı
Almanya'da otobüs devrildi 1 ölü, 20 yaralı

Almanya’nın Leipzig kenti yakınlarında şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Almanya'nın Leipzig kenti yakınlarından hareket halindeki şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır 20 kişi yaralandı. Polis, yan yatan otobüste çocuklar dahil 75 kişinin bulunduğunu açıkladı. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderilirken, bazı yolcular kaza yerinde tedavi edildi.

Kaza nedeniyle 9 numaralı otoyolun Leipzig-West ve Bad Dürrenberg arasındaki bölge trafiğe kapatıldı. Olay bölgesine karadan ve havadan Acil kurtarma ekipleri gönderildi. Kaza yaparak devrilen otobüsün Münih kentine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.  

Mehmet Koca
 

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