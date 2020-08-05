Almanya'da polisler vücut kamerası ile devriye gezecek

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletinde polislere yönelik yeni bir karar alındı. Eyaletteki polislerin vücut kamerası ile devriye gezmesi kararlaştırıldı. Vücut kameralarının polis üniformanın omzunda yer alacağı, polislerin kamerayı sadece kendilerini tehdit altında hissettiklerinde veya bir operasyon sırasında açmasına izin verileceği ifade edildi. Böylece polisin saldırılara karşı korumalı olması veya saldırıları daha sonra kanıtlayabilmesi öngörülüyor. İlk uygulamanın Türklerin de yoğun olduğu Hagen şehrinde başlayacağı duyuruldu.

Kuzey Ren Vestfalya'daki polis memurlarına toplam 9 bin kamera dağıtıldığı ve eyaletin söz konusu uygulamaya yaklaşık 7 milyon Euro yatırım yaptığı açıklandı.

Mustafa Tığlı