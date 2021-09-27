Almanya'da seçimleri az farkla Sosyal Demokrat Parti önde götürüyor

Almanya'da halk 20. federal hükümeti seçmek için sandık başına gitti. Yaklaşık 60 milyon 400 bin kayıtlı seçmen, 85 bin sandıkta oy kullanırken, yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri saat 18.00'de sona erdi. 47 parti ve 6 bin 211 adayın yarıştığı seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların 25,9'unu alarak, oyların yüzde 24,1'ini alan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile aradaki farkı yüzde 1,8'e yükseltti.

Seçime katılan Yeşiller (Die Grünen) oyların yüzde 14,7'sini, Liberal Parti (FDP) oyların yüzde 11,5'ini, Almanya için Alternatif Parti (AfD) oyların yüzde 10,4'ünü ve Sol Parti (Die Linke) oyların yüzde 5'ini aldı.

Hıristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) Başbakan Sdayı Armin Laschet yaptığı açıklamada, alınan sonuçtan memnun olmadığını, yarışın başa baş geçtiğini, uzun bir gecenin olacağını belirtti. Laschet, Birlik tarafından yönetilen bir hükümet istediğini belirterek, “Birliğe verilen bir oy, solcu bir federal hükümete karşı bir oydur. Bu nedenle, Birliğin önderliğinde bir federal hükümet kurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Laschet, FDP ve Yeşiller ile bir ittifaka işaret etti. Seçim sonucu büyük bir zorluk teşkil ettiğini aktararak, "Bu yüzden tüm demokratların şimdi büyük çaba sarf etmesi gerekiyor. Almanya'yı bir arada tutmalıyız” dedi.

SDP seçim sonuçlarından memnun

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Başbakan Adayı Olaf Scholz, seçim sonuçlarından memnun olduğunu, halkın değişim istediğini ve oylarıyla bu değişimi gerçekleştirdiklerini belirterek, seçimin "büyük bir başarı" olduğunu aktardı. Scholz, birçok Alman'ın "değişimi görmek" istedikleri için SPD'ye oy verdiğini belirterek, seçmenlere SPD'yi destekledikleri için teşekkür etti.

Koalisyon görüşmeleri yılbaşına kadar tamamlanmak isteniyor

Scholz, “Almanya'da iyi, olumlu bir hükümetin kurulması için görevin kendisine verildiğini” aktardı. Koalisyon görüşmelerini yılbaşına kadar tamamlamak istediklerini belirten Scholz, "Bu ancak birbirimizle yapıcı şekilde konuşmakla olur" dedi.

Liberaller koalisyona sıcak bakıyor

FDP Başkanı Christian Lindner, partisinin tarihinin en iyi seçim sonuçlarından birini elde ettiği söyleyerek, Liberal Parti'nin büyümeyle birlikte sorumluluğunun arttığını kaydetti. Alman halkının merkezden bir hükümet kurulmasını ve Almanya'ya idare etmesini istediğini aktaran Lindner, CDU/CSU, Yeşiller ve Liberallerin kuracağı hükümete sıcak baktığını ifade ederek, koalisyona hazır olduğu ifade etti.

Baerbock, sorumluluğu üstlendi

Yeşiller Başbakan Adayı Annalena Baerbock ise, partinin seçim hedefine ulaşamadığını ve kendi hataları yüzünden başaramadıklarını itiraf etti. Baerbock, partinin geleceği için önemli bir mesafe kat ettiklerini ifade ederek, Yeşillerin tarihinin en iyi seçim sonucunu aldığını açıkladı.

Mehmet Koca