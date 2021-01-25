Almanya'da son 24 saatte Covid-19'dan 217 ölüm

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 6 bin 729 korona virüs vakasının tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısının 2 milyon 141 bin 665'e yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 217 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 52 bin 87'ye yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 823 bin 500 kişinin iyileştiği Almanya'da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısının 266 bin 78 olduğu belirtildi. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1,01 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 652 olurken, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısının ise 2 bin 610 olduğu ve yoğun bakım servislerinin yüzde 83,39 oranında dolu olduğu açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, ülke genelinde korona virüse karşı başlayan aşı kampanyasında 27 Aralık'tan buyana 1 milyon 632 bin 777 kişiye aşı yapıldığını açıkladı. Ülkede toplam 163 bin 424 kişi ise ikinci aşısını yaptırdı.