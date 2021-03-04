Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 359 ölüm

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 11 bin 912 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 471 bin 942'ye yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 359 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı ise 71 bin 240'a ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 283 bin 400 kişi virüsü yenerek iyileşirken, aktif vaka sayısı 117 bin 302 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.93 olarak tespit edildi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2 bin 850, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 625 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 82.72 olarak açıklandı.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 6 milyon 604 bin 578 kişi aşılanırken, 2 milyon 215 bin 505 kişi ise aşının ikinci dozunu yaptırdı.

Mehmet Koca

