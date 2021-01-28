İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Almanya'da son 24 saatte koronadan 941 can kaybı

Almanya'da son 24 saatte koronadan 941 can kaybı
Almanya'da son 24 saatte koronadan 941 can kaybı

Almanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 24 saatte 941 kişi hayatını kaybetti.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 17 bin 553 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 178 bin 828'e yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 941 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 913 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 883 bin kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs taşıyan kişi sayısının 239 bin 940 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.88 olarak tespit edildi. Almanya'da 38 milyon 533 bin 736 kişiye test yapıldı.

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 475 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 489 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 84.31 olduğu açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ile sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 1 milyon 990 bin 889 kişiye aşı yapıldı. 283 bin 763 kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

Mehmet Koca
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.