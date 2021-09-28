Almanya'da SPD 'Trafik Işığı' koalisyonu için görüşmelere bu hafta başlıyor

Almanya'da halk geçtiğimiz pazar günü 20. federal hükümeti seçmek için sandık başına gitmiş, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 25,7'sini alarak sandıktan birinci çıkmıştı. Almanya'da seçimin tamamlanmasının ardından koalisyon hükümeti kurulması beklenirken, yapılan anket sonucu halkın yüzde 55'inin Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve liberal Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan “Trafik Işığı” koalisyonunu istediği ortaya çıkmıştı.

SPD'nin Federal Meclis'teki Grup Başkanı Rolf Mützenich, SPD'nin bu hafta bir trafik ışığı koalisyonunun kurulmasıyla ilgili görüşmelere başlamaya hazır olduğunu belirtti. FDP ve Yeşiller ile bir trafik ışığı koalisyonu konusunda ilk keşif görüşmeleri yapmayı hedeflediklerini belirten Mützenich, "Seçimler bitti ve şimdi işimize odaklanıyoruz. Yeşiller ve FDP ile bu hafta içinde ön görüşmeler yapmak üzere davet ettik” dedi.

SPD'nin Sağlık Uzmanı Karl Lauterbach, trafik ışığı koalisyonu için umutlu olduğunu belirterek, "Kurulması ihtimali olan üçlü koalisyonda SPD'nin sosyal yönü, Yeşiller tarafından temsil edilen çevre koruması ki bizim de savunduğumuz bu, FDP'den beklenebilecek dijitalleşme. Benim bakış açıma göre, bu çok istikrarlı ve çok modern bir hükümet olabilir. Sonunda bir araya geleceklerini düşünüyorum” dedi.

Mehmet Koca