Altay Bayındır ve Osayi-Samuel'in cezası onandı

Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesi sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 3 maç men ve 13 bin TL para cezası alan sarı-lacivertli futbolcu Osayi-Samuel ve rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin TL para cezası alan kaleci Altay Bayındır'ın cezası onandı. TFF Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe futbolcusu Bright Osayi Samuel'in, sosyal medya hesabındaki açıklamalarında yer alan müsabaka hakemlerine yönelik hakaretinden dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile, Fenerbahçe Altay Bayındır'ın, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/1-a ve 35/4. maddeleri ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile, karar verilmiştir."