Altay'ın galibiyet hasreti 14 maça çıktı!

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Altay'da, Murat Akça'nın kafa vuruşunu kaleci Marafona kornere çeldi. Aynı noktadan bir köşe vuruşu daha kullanan siyah-beyazlılarda bu kez Eric, ceza sahası içinde topu kafa vuruşuyla kaleye gönderdi ancak üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

9. dakikada orta alandan gelişen Alanyaspor atağında Efkan'ın uzun pasında defans arkasına sarkan Efecan, kaleciyle karşı karşıya kalarak vuruşunu yaptı ancak kaleci Lis gole izin vermedi.

26. dakikada orta alandan hızlı hücuma çıkan Alanyaspor'da, Efecan'ın pasında Eduardo, topu bekletmeden penaltı noktasına doğru gönderdi. Topla buluşan Emre Akbaba, şık bir vuruşu ağlarla buluşturdu. 0-1

32. dakikada sol çaprazdan Pinares ile serbest vuruş kullanan Altay'da, Thiam ceza sahası içinde kafa vuruşu yapsa da top sol direk dibinden oyun alanını terk etti.

33. dakikada orta alandan gelişen Alanyaspor atağında Novais, ceza sahası yayı üzerinden kaleyi denedi ancak meşin yuvarlak kaleci Lis'ten döndü. Altı pas içinde topu önünde bulan Emre Akbaba, bir şut daha gönderdi, kaleci Lis bu pozisyonda da gole izin vermedi.

45+1. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Pinares'in ortasına ceza sahası için yükselerek kafa vuruşu yapan Thaciano'nun pozisyonunda kaleci Marafona uzanarak topun sahibi oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Altay'da, Kazımcan'ın ortasına kafa vuruşu yapan Thiam'ın pozisyonunda top kalenin yanından auta çıktı.

60. dakikada sol kanattan yüklenen Altay'da, Rodriguez'in ceza sahasına yaptığı ortaya ters bir kafa vuruşu yapan Alanyasporlu Borja, top kendi ağlarına gönderdi. Ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırması sonucunda pozisyon gol değeri kazanmadı.

74. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Davidson, kale önüne paralel bir top gönderdi, bir adım geriden kalan Oğuz pozisyondan faydalanamadı.

81. dakikada orta alandan atak yapan Alanyaspor'da, Tayfur'un pasıyla topla buluşan Oğuz, sol çaprazdan ayak içi vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Olguncan, Bilal Gölen

Altay: Lis, Thaciano, Murat, Eric, Naderi(Rodriguez dk. 46), Thiam(Deniz dk. 70), Ceyhun(Paixao dk. 76), Pinares, Kappel, Kazımcan, Bamba(İbrahim dk. 70)

Yedekler: Cihan, Rayan, Cem, Tugay, Eren, Özgür

Teknik Sorumlu: Mert Nobre

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan(Mevlja dk. 87), Fatih, Borja(Tayfur dk. 70), Novais, Efkan, Emre, Efecan(Milunovic dk. 87), Davidson(Candeias dk. 77), Eduardo(Oğuz dk. 70)

Yedekler: Serkan, Yusuf Karagöz, Ahmet, Emirhan, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Felipe Sanchez

Goller: Emre (dk. 26), Oğuz (dk. 81)(Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Naderi, Lis, Thaciano, Paixao (Altay), Milunovic (Alanyaspor)

Salih Yılmazsoy

