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Altın Fiyatları (21 Haziran 2019) Çeyrek Altın,Gram Altın, Tam Altın Fiyatları

Altın Fiyatları (21 Haziran 2019) Çeyrek Altın,Gram Altın, Tam Altın Fiyatları
Altın Fiyatları (21 Haziran 2019) Çeyrek Altın,Gram Altın, Tam Altın Fiyatları

Altın Fiyatları 21 Haziran 2019 ne kadar? Çeyrek Altın,Gram Altın, Tam Altın Fiyatları işte burada yer alıyor.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 258.42 lira oldu. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Haziran güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da 257.48 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 258.50 liradan,

bin 709 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 711 liradan,

234.20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 235.16 liradan,

bin 659 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 663 liradan,

843 liradan alınan Yarım Ziynet 849 liradan ve

421 liradan alınan Çeyrek Ziynet 424 liradan satıldı.

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