Amasya'da kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Taşova'ya bağlı Yeşilyurt köyü mevkiinde meydana geldi. Mehmet Akif Garip (33) idaresindeki 05 HP 923 plakalı kamyonet sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu virajı alamayıp takla atarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ile birlikte bulunan 20 yaşındaki Mustafa Uzun yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Taşova Belediyesi İtfaiye ekipleri yan yatan araçta sıkışan sürücüleri çıkardıktan sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Serdoğan Sıvacı

