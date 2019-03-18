Amasya'nın 20 yıllık hayali gerçekleşti

Bu projenin Amasya'nın 20 yıllık hayali olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “20 milyon liraya mal olan bu proje sayesinde Yeşilırmak'ı kauçuk bent ile şişirdik. Böylece belli dönemlerde debisinin düşmesinin önüne geçtik. Bu da nehrin sandallarla gezilmesine, dört mevsim turist çekilmesine ve yaz aylarında kokunun önlenmesine de katkı sağlıyor. Şişirilen Yeşilırmak'ın üzerine bir hidroelektrik tesisi kurduk” bilgilerini verdi.

Bakan Varank, yerel seçimler öncesinde Diyarbakır, Çanakkale, Adana, Kahramanmaraş, Kocaeli, Bolu, Elazığ, Kars, Aydın, Eskişehir, Van, Ağrı, Nevşehir, Aksaray, Muş, Bitlis, Siirt ve Batman'ın ardından Amasya'da çeşitli programlara katıldı.

Yeşilırmak Kauçuk Bendi'nin açılışını yapan Varank, “İlimizin 20 yıllık hayalini gerçekleştirdiğimiz bu projenin açılışı vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Amasya, bağrında şehzadeler gezdiren bir şehir. Amasya, Osmanlı Devletini ikinci defa kuran Çelebi Sultan Mehmed'in şehri. Amasya, İstiklal Harbi'ndeki mücadelemizin kritik duraklardan birisi. Biz istedik ki; Amasya yılın tamamında turistler için bir çekim merkezi haline gelsin, ilimizin ekonomisi de bu sayede daha güçlensin, rekabet avantajı kazansın. Kalkınma ajansımız, belediyemiz ve il özel idaremiz elini taşın altına koydu. İşte bu sayede Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyon Alanlarının Oluşturulması ve Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi'ni başlattık” diye konuştu.

Dört mevsim turist çekecek

Bakan Varank törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“20 milyon liraya mal olan bu projeye, bakanlık olarak kalkınma ajansımız kanalıyla 7 milyon lira katkıda bulunduk. Bu proje sayesinde Yeşilırmak'ı kauçuk bent ile şişirdik. Böylece belli dönemlerde debisinin düşmesinin önüne geçtik. Bu da nehrin sandallarla gezilmesine, dört mevsim turist çekilmesine ve yaz aylarında kokunun önlenmesine de katkı sağlıyor. Şişirilen Yeşilırmak'ın üzerine bir Hidroelektrik tesisi kurduk; yani temiz enerjiden en iyi şekilde faydalanmayı amaçladık. Bu santral saatte 200 kilovat ve yılda 1 milyon 728 bin kilovat üretim kapasitesine sahip. Kasım ayı itibariyle elektrik üretilmeye başlandı. Yine Yeşilırmak'ın iki yakasında rekreasyon alanları oluşturup, Amasya'nın yaşam kalitesini artırdık. Resmi açılışını yaptığımız bu alan gibi pek çok yatırımı 17 yılda Amasya'ya kazandırdık. İstedik ki ilimiz güçlensin, ilimiz büyüsün, tüm vatandaşlarımızın refahı artsın. Amasya iktidarımız boyunca 12 milyar liralık kamu yatırımından faydalandı. Özel sektörün de yatırımlarını teşvik ettik. Bunun için 2 milyar liralık sabit yatırım teşviki verdik, 7 binin üzerinde vatandaşımıza iş imkânı sağladık. Amasya'da 3 OSB'de 5 bin kişi istihdam ediliyor. Bu OSB'lere bakanlık olarak 75 milyon lira kredi aktardık. Şehirdeki sanayi sitelerinin sayısını 5'ten 7'ye çıkardık; 2 bin 500 kişiye çalışma imkanı sağladık. Amasya, 16 yılda milli gelirini 14 kat artırdı. Devletimizin destekleri sizlerin üretim azmiyle birleşti.”

Yozgat modeli

Hayırlı birkaç müjdeyi daha buradan ilan etmek istediğini belirten Varank, “Merzifon OSB'nin tevsii projesinin 42 hektarlık alt yapı yapım işi ihalesini 9 Nisan'da yapıyoruz. Projenin tamamlanmasıyla ilimizde bin kişiye daha istihdam imkânı sağlanacak. Ajansımız turizmin daha da gelişmesi için 7 farklı projeye 4,5 milyon lira destek verecek. Sofular Mahallesi'ni kültür turizmine, Boraboy Gölü'nü de doğa turizmine kazandırmayı hedefliyoruz. Biliyorsunuz tarımsal yatırımlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri arazilerin bölünmüş olması. Sorunu çözmek için Yozgat'ta uygulanan modeli, kalkınma ajansımız aracılığıyla Amasya'da da uygulamak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.