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Ambulans helikopter 1 buçuk aylık bebek için havalandı

Ambulans helikopter 1 buçuk aylık bebek için havalandı
Ambulans helikopter 1 buçuk aylık bebek için havalandı

Sivas’ta pnömoni hastalığı teşhisi konulan 1 buçuk aylık bebek için ambulans helikopter havalandı.

Edinilen bilgilere göre Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 buçuk ay önce dünyaya gelen Meliha Derinsu Kayalı' ya pnömoni hastalığı teşhisi konuldu. Fenalaşan bebek Koyulhisar İlçe Hastanesine götürüldü. Nefes almakta güçlük çeken bebeğin Sivas Numune Hastanesine getirilmesi için ambulans helikopter istendi.

Ambulans helikopter bebeğin nakli için Koyulhisar İlçesine gitti. Hasta bebeği Koyulhisar İlçesinden alan ambulans helikopter Sivas Merkeze iniş yaptı. Sağlık ekiplerinin karşıladığı bebek Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Volkan Kaplan - Mert Taha Varol
 

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