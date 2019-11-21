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Ambulansla ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Ambulansla ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Ambulansla ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesine hasta sevki yapan ambulans ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide'den Kastamonu Devlet Hastanesine hasta sevki yapan ambulansla hafif ticari araç, Cide Kastamonu kara-yolunun Velioğlu köyü yakınındaki virajda kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ambulans şoförü Ş.Ü, ambulansta bulunan hemşireler M.A ve B.S, ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından yaralılar Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yine kaza yapan ambulansta bulunan hasta başka bir ambulansla sevki yapıldı.

Kaza sonrası, ambulans ve diğer araç kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Salman

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