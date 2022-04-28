Anadolu Efes 5. kez Final-Four'da

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off dördüncü maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 75-70 mağlup etti ve seriyi 3-1 yaptı. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla 19-21 Mayıs tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Stark Arena'da yapılacak Final-Four'a yükseldi.

Efes böylece 5. kez Final-Four'da mücadele edecek. Lacivert-beyazlılar ilk olarak 2000 yılında Euroleague'de son 4'e kaldı. 2001 yılında Suproleague Final Four'da yer alan Anadolu Efes, 2019 yılında da Euroleague Final-Four'da final mücadelesine çıkıp sezonu ikinci olarak tamamlamıştı.

Efes son olarak geçtiğimiz sezon Euroleague'de şampiyonluk yaşamıştı.

Müsabakanın en skorer oyuncusu Anadolu Efes'te 25 sayı ile oynayan Tibor Pleiss olurken, Milano'da ise Datoma 21 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Bakan Kasapoğlu da maçı takip etti

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takip etti. Mücadeleyi ayrıca Teknik Direktör Okan Buruk, Başakşehirli futbolcular Ömer Ali Şahiner, Serdar Güler, Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün de izledi.

Bu sezon boyunca birçok maçta salona dolduran Efesli taraftarlar, Olimpia Milano müsabakasında da takımlarını yalnız bırakmadı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşma kapalı gişe oynandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Damir Javor, Fernando Rocha, Gytis Vilius

Anadolu Efes: Shane Larkin 8, Chris Singleton 3, Elijah Bryant 6, Adrien Moerman 4, Buğrahan Tuncer 2, Tibor Pleiss 25, Vasilije Micic 20, James Anderson 5, Bryant Dunston 2

Başantrenör: Ergin Ataman

Olimpia Milano: Jerian Grant, Sergio Rodriguez 7, Tarczewski 4, Ricci 5, Hall 9, Shields 8, Kyle Hines 10, Ben Bentil 6, Luigi Datome 21

Başantrenör: Ettore Messina

1.Periyot: 19-11 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 43-42 (Olimpia Milano lehine)

3. Periyot: 62-58 (Anadolu Efes lehine)

5 Faulle çıkan: Shields (Olimpia Milano)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu