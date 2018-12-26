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Anadolu Efes Barcelona deplasmanında

Anadolu Efes Barcelona deplasmanında
Anadolu Efes Barcelona deplasmanında

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 15. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı FC Barcelona Lassa’yı mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

THY Euroleague'in 15. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 23.00'de deplasmanda İspanyol ekibi FC Barcelona Lassa ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 14 haftada Efes; 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla 4. sırada bulunuyor. Barca ise 7 galibiyet, 7 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.

13. RANDEVU 

Anadolu Efes ile Barcelona, Euroleague'de bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisini rakibini 8 kez mağlup ederken, lacivert-beyazlılar ise parkeden 4 kez galip ayrıldı. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda iki takım da deplasmanda galibiyet sevinci yaşadı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM 

Ligde Anadolu Efes 87.6 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Barcelona ise 75. 9 sayı ortalamasıyla oynuyor. Efes'de R. Beabois 14.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Barca'da ise K. Kuric 10. 4 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor. 

Oğuzhan Ort

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