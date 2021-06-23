Anadolu Efes bir alanda daha finalde

EuroLeague ve EuroCup'ta yer alan 42 takımın pazarlama projelerinin değerlendirmeye alındığı Devotion Pazarlama Ödülleri'nde finale kalan Anadolu Efes, daha önce dört kez Devotion Pazarlama Altın Ödülü, bir kez de Devotion Pazarlama Gümüş Ödülü kazanmıştı. 2021 EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde finale kalan takımlar arasından dereceye girenler ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde Altın Ödül kazanan ilk ve tek Türk kulübü olan Anadolu Efes, bu organizasyondaki başarı istikrarını sürdürüyor.

Daha önce 2010, 2013, 2017 ve 2020 yıllarında Altın Ödül'ü kazanıp Avrupa genelinde bu onura dört kez erişen tek takım olan Anadolu Efes'in bu yıl finale kalan projesi ise “Dijital Maç Günü Deneyimi” idi.

Dijital dönüşüm projeleriyle uzun süredir basketbol dünyasında fark oluşturan Anadolu Efes Spor Kulübü, Covid-19 salgını sebebiyle taraftarlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayamasa da gerçekleştirdiği projelerle basketbolseverlerin evlerine konuk olmuştu.

Anadolu Efes Stüdyo'nun izlenme sayıları 9 milyona yaklaşmıştı

Anadolu Efes'in ev sahibi olduğu karşılaşmalardan önce resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan, taraftarları basketbol heyecanının yanı sıra özel konuklar ve eğlenceyle buluşturan Anadolu Efes Stüdyo, basketbolseverlerden çok olumlu geri dönüşler almış ve sezon boyunca toplamda 9 milyona yakın izlenme sayısına ulaşmıştı.

Anadolu Efes'in Sesi Mustafa Özben'in sunuculuğunu üstlendiği; sinema, tiyatro, müzik, spor ve iş dünyasından önemli isimlerin konuk olduğu yayınlara Anadolu Efes Spor Kulübü maskotu Çaylak ve kulüp partnerleri de renk katmıştı.

Dijital Tribün, Avrupa basketbolunda bir ilk olmuştu

Anadolu Efes, 2020-2021 sezonu içerisinde “Anadolu Efes Spor Kulübü Dijital Tribünü”nü de hayata geçirerek Avrupa basketbolunda yine bir ilke imza atmıştı. FC Bayern Münih'in konuk edildiği karşılaşmada gerçekleştirilen “Anadolu Efes Spor Kulübü Dijital Tribünü” sayesinde yüzlerce taraftarın maç heyecanına +1 olması sağlanmış ve bu projeyle milyonlarca kişiye ulaşılmıştı.

Dijital Deplasman Buluşmaları'nda taraftarlar maç heyecanını paylaştı

Ayrıca sezon içerisinde oynanan EuroLeague deplasman maçları da unutulmamış ve Anadolu Efes taraftarları için dijital bir platformda, “Dijital Deplasman Buluşmaları” organize edilmişti. Taraftarların maç heyecanını birbirleriyle paylaşabildikleri buluşmalarda kulüp partnerlerinin sürpriz hediyeleri de basketbolseverlerle buluşturulmuştu.

Covid-19 salgınına rağmen taraftarlarından uzak kalmamayı başaran Anadolu Efes Spor Kulübü, tüm bu dijital projeleriyle taraftarlarıyla arasındaki bağı daha da güçlendirmişti.

Final aşamasında 9 takım yer alacak

EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri final aşamasında Anadolu Efes Spor Kulübü ile birlikte yer alacak takımlar ise şöyle: "Milan, Kızılyıldız, Dolomiti Energia Trento, FC Bayern Münih, Fenerbahçe Beko, Real Madrid, Valencia Basket ve Zalgiris Kaunas."

Final aşamasında yer alan takımlar arasında Altın, Gümüş ve Bronz ödül kazanan projeler ise önümüzdeki günlerde EuroLeague tarafından açıklanacak.