Anadolu Efes'in konuğu Zalgiris Kaunas

THY Euroleague'in 7. haftasında Anadolu Efes yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 6 haftada Efes 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle 17. sırada bulunuyor. Galibiyeti bulunmayan Zalgiris ise son sırada yer alıyor.

19. randevu

Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas bugüne kadar 18 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 8 kez parkeden galip ayrılırken, Zalgiris ise 10 kez rakibi mağlup etti. Geçtiğimiz sezon oynanan mücadelelerde İstanbul'da Efes 89-62, Litvanya'da da Zalgiris 89-73'lük skorla kazanmıştı.



Oğuzhan Ort

