Anadolu filmi ‘Nasipse Olur' için çalışmalar başladı

Greenart Grup'un yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Barış Başar'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda; Kurtlar Vadisi Pusu, Direniş Karatay, İlk Aşk, Asmalı Konak gibi yapımlarda imzası bulunan Selahattin Sancaklı oturuyor. Çekimleri Haziran ayında Sinop'ta yapılacak romantik komedi ‘Nasipse Olur'da, sıcacık bir Anadolu hikayesi anlatılacak.

“Bu filmde muhakkak herkes kendi aşk hikayesinden birer kesit bulacak”

Babasının vefatından sonra hayatı alt üst olan Günfer ve mahallenin zengin çocuğu Gökhan'ın başrol olacağı filmde seyirciyi; peş peşe gelen felaketlere karşı inatçı bir mücadele, özlenen mahalle dayanışması, duygu dolu tesadüfler ve yüzleri güldüren aşk hikayesi karşılıyor. Sinop'un tarihi ve doğal mekanlarının plato olarak kullanılacağı filmde ya nasip diyerek her türlü zorlukla mücadeleye girişen Günfer'in hikayesi, kimi zaman hüzünlendirirken, kimi zaman yüzleri güldürecek.

3 oyuncu kadroya katıldı

Oyuncu seçmelerinin devam ettiği çalışmalarda, senaryonun eğlenceli karakterlerini canlandıracak isimler belli oldu. Komedilerin aranan isimleri; Erdem Baş, Ünal Yeter ve Barış Başar filmin kadrosuna katıldı. Filmde Ünal Yeter, Günfer'i aldatarak son darbeyi vuran eski sevgiliyi, Erdem Baş mafya babasını, aynı zamanda filmin senaryosunu yazan Barış Başar da taksiciyi canlandıracak.