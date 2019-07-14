İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anadolu Üniversitesi İngiltere Büyükelçiliği heyetini ağırladı

Anadolu Üniversitesi İngiltere Büyükelçiliği heyetini ağırladı
Anadolu Üniversitesi İngiltere Büyükelçiliği heyetini ağırladı

İngiltere Büyükelçiliği heyeti Anadolu Üniversitesi’ni ziyaret ederek İngiltere’deki burs olanakları ve eğitim fırsatlarıyla ilgili tanıtım gerçekleştirdi.

İngiltere Büyükelçiliği Basın ve Projelerden sorumlu Müsteşar Najma Bouakaze-Khan, beraberinde Basın Sorumlusu Sanem Çiçekoğlu ve Chevening Burs Sorumlusu Hande Çelikel ile birlikte bir ziyaret gerçekleştirdi. Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ve Prof. Dr. Güler Günsoy ile görüşen heyet, Chevening bursuyla ilgili bilgilendirme ve tanıtım yaptı. Daha sonra heyet, İngiltere'deki mevcut yükseköğretim yapısı ve öğrencilerin yaşam standartları ile ilgili de bilgi paylaşımında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.