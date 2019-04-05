Ankara elektronik müziğe doyacak

Red Bull Music desteğiyle gerçekleşecek Spring Celebration Weekend, 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde elektronik müziğin önde gelen isimlerini Ankaralı müzikseverlerle buluşturacak. İki gün boyunca bir festival alanına dönüşecek olan Kite Performance Hall'da; Acid Pauli, Armen Miran, Hidden Empire, Adana Twins ve Unders gibi elektronik ve techno müziğin dünyaca ünlü temsilcileri performans gösterecek.

Yapılan bilgilendirmede; elektronik müziğin en ilham verici isimlerinden; dünyanın önde gelen elektronik müzik festivallerinde yer alan Acid Pauli, kendine has deep-tech ve tech-house arası gidip gelen ritimleriyle sevilen Armen Miran, elektronik müzik dünyasının yeni yükselen yıldızları Hidden Empire, techno müzik dünyasının sevilen isimleri Adana Twins, doğu motifleriyle süslü 'Syria' şarkısı ile müzik sahnesine yeni bir marş kazandıran Unders, Spring Celebration Weekend ile izleyenleri mest edecekler.

İki gün boyunca iki ayrı sahnede performans gösterecek yabancı müzisyenlere ek olarak; İlker Aksungar, Cihangir Çınar gibi yerli sahneden isimler de Ankaralı müzikseverlerle buluşacak.